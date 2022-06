Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pochettino touche enfin à sa fin

Publié le 14 juin 2022 à 21h30 par Thomas Bourseau

Le PSG court toujours derrière son nouvel entraîneur et il semblerait que Christophe Galtier soit tout proche du Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous l’affirmait vendredi dernier. Pour ce qui est du départ de Mauricio Pochettino, les décideurs parisiens semblent être entrés dans la phase finale de cette opération.

L’élimination du PSG le 9 mars dernier au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions pourrait bien avoir sonné le glas de l’aventure parisienne de Mauricio Pochettino. Après une élimination prématurée en 1/8ème de finale de la Coupe de France face à l’OGC Nice, l’entraîneur argentin avait entamé une bonne partie de son crédit aux yeux des hauts dirigeants du PSG. C’est en effet l’information communiquée par Le Parisien ce mardi, qui confirme les indiscrétions récoltées par le10sport.com dès le mois de novembre dernier. Que ce soit à Doha ou à Paris, le cas Pochettino était déjà vivement discuté et faibles étaient les chances du coach du PSG de poursuivre au club la saison prochaine pour son ultime année de contrat. Le10sport.com vous a d’ailleurs affirmé le vendredi 10 juin que Zinedine Zidane ne débarquera pas au PSG et que c’est plutôt le bourreau de Pochettino en Coupe de France cette saison qui allait prendre sa place sur le banc du Paris Saint-Germain. L’avenir de Pochettino au PSG serait même déjà scellé.

Mercato - PSG : Accord en vue pour l’arrivée de Christophe Galtier https://t.co/TbNJbsTVaN pic.twitter.com/WcDy252RFL — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

Un accord presque total a été trouvé entre le PSG et Pochettino pour son départ !