Mercato - OM : Qui doit être le successeur de William Saliba ?

Publié le 14 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

Prêté pour l’intégralité de la saison à l’OM, William Saliba a apporté entière satisfaction aux dirigeants marseillais et au staff technique de Jorge Sampaoli. Néanmoins, le prêt de Saliba a touché à sa fin et Pablo Longoria pourrait bien être contraint de lui dénicher un successeur sur le marché. Mais selon vous, qui doit être le remplaçant de William Saliba ? C’est notre sondage du jour !

Au terme d’une saison pleine où il s’est mué comme étant un titulaire indiscutable de l’effectif de Jorge Sampaoli, ce qui lui a permis de se faire remarquer par Didier Deschamps qui l’a appelé lors des deux derniers rassemblements de l’Équipe de France, William Saliba a joué un grand rôle pour l’acquisition de la deuxième place en Ligue 1 de l’OM et dernière position pour une qualification directe en Ligue des champions. Cependant, son prêt à l’OM est arrivé à expiration et vu qu’aucune option d’achat n’a été convenue entre l’OM et Arsenal, son retour chez les Gunners semble inéluctable comme il l’a dernièrement fait savoir à Téléfoot . « C'est comme si j'étais resté au moins 2-3 ans, c'est vraiment spécial. Même si je ne reviens pas à Marseille, je n'oublierai jamais. Grâce à l'OM, j'ai passé un grand cap dans ma carrière et c'est eux qui m'ont boosté. (…) J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club. Ça ne dépend pas que de moi. Partir comme ça, ce serait dommage ». Cependant, comme le président Pablo Longoria et le responsable de la communication du club Jacques Cardoze l’ont fait savoir avant ladite annonce de Saliba, l’OM tentera le tout pour le tout pour conserver William Saliba la saison prochaine.

