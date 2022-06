Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Vézirian ne lâche pas le morceau pour la vente du club

Publié le 14 juin 2022 à 18h00 par Dan Marciano

Les démentis s'accumulent en ce qui concerne la vente de l'OM et le départ annoncé de Frank McCourt. Le propriétaire américain du club phocéen répète qu'il n'a pas l'intention de quitter Marseille dans les prochains mois. Toutefois, certains journalistes comme Thibaud Vézirian continue d'évoquer une arrivée prochaine d'investisseurs saoudiens.

Désormais, de manière épisodique, le dossier sur la vente de l'OM revient au premier plan. Ce mardi, un article publié par Challenges a fait référence au possible rachat du club marseillais par des investisseurs saoudiens. Selon le très sérieux magazine économique, Al-Walid Bin-Talal, membre de la famille princière, s'était bien renseigné, en mai 2020, sur la possibilité d'acquérir la formation phocéenne. Le cousin du prince Mohammed ben Salmane aurait demandé à son conseiller, Kacy Grine, de négocier avec le clan McCourt. Toutefois, cela n'aurait débouché sur aucun accord. Aujourd'hui, une arrivée de Bin-Talal à l'OM ne serait plus d'actualité. Quant à McCourt, il a accordé plusieurs entretiens ces derniers mois pour démentir ces informations. « La plupart des gens ne savent pas que le club appartient à mes enfants. Donc oui, le club n'est pas à vendre et ne sera pas à vendre. J'espère qu'il restera dans ma famille pendant des générations » avait-il, par exemple, confié au micro de Téléfoot en 2021. Selon RMC Sport, McCourt aurait même évoqué avec Pablo Longoria un plan à moyen à terme, portant sur trois à cinq ans. Mais certains journalistes continuent d'affirmer le contraire et d'évoquer une prochaine vente du club. C'est notamment le cas de Thibaud Vézirian, qui en a remis une couche ce mardi.





Vézirian persiste et signe pour la vente du club