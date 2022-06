Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Al-Khelaïfi dit tout sur les négociations de contrats

Depuis quelques années maintenant, le PSG fait tout son possible pour négocier les meilleurs contrats possibles avec ses joueurs. Pour Jean-Claude Blanc, les pourparlers ne sont d’ailleurs pas vraiment aisés avec certains éléments, qui disposent parfois d’un bon nombre de prétendants. Au club depuis 2011, l’homme de 59 ans est devenu un spécialiste en terme de fiscalité après ses années d’expérience.

Avec l’arrivée du projet QSI en 2011, le PSG est passé dans une nouvelle dimension dans le football européen. Le club de la capitale s’est mis à attirer de grandes stars. Mais la direction parisienne a donc dû se pencher plus minutieusement sur les contrats de ses joueurs afin qu’ils aient la meilleure offre possible. Au cours des dernières saisons, le PSG a su convaincre des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. Au fil des années, la direction du club de la capitale a donc dû fournir un plus grand travail sur les négociations des contrats.

« Il y a toujours des surprises, parce que le droit d’image évolue, les joueurs sont de plus en plus des entreprises individuelles, ils sont approchés par des plateformes pour faire des mini-séries, ils ont leur propre réseau de partenaires. Ça rend la discussion autour des contrats de plus en plus technique. Et on parle beaucoup de fiscalité, parce qu’elle est importante en France. Sur des salaires comme ça, le joueur et son entourage résonnent en net, c’est-à-dire: ‘Qu’est-ce qui me reste dans la poche une fois que tout est payé'’ Parce qu’ils ont des propositions en Allemagne, en Angleterre ou à Monaco, donc ils vont comparer. On est devenus des grands spécialistes de fiscalité internationale. Chaque contrat permet d’innover et développer des points nouveaux » a confié Jean-Claude Blanc, en charge du développement international du PSG et des dossiers juridiques en interne au micro du podcast Pause .

