Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce du PSG sur le plan autour de Lionel Messi

Publié le 13 juin 2022 à 21h15 par Thomas Bourseau

Alors que cela fait presqu’une année complète que Lionel Messi a déposé ses valises au PSG, le plan marketing et sportif autour du septuple Ballon d’or reste le même à en croire les propos tenus par le directeur général du Paris Saint-Germain.

Un an plus tôt, Lionel Messi n’avait autre chose en tête qu’un départ du FC Barcelone. Néanmoins, la donne fut bien différente en août 2021. À son retour en Catalogne après son sacre en Copa America, Lionel Messi s’attendait à pouvoir renouveler son contrat au Barça qui était arrivé à expiration quelques semaines auparavant. Cependant, les finances du FC Barcelone étaient plus dramatiques que prévues et ont forcé le club culé à laisser partir gratuitement la légende du FC Barcelone libre de tout contrat au PSG. Il n’aura d’ailleurs pas fallu attendre longtemps entre sa conférence de presse d’adieu le 8 août au Camp Nou et l’annonce de la signature de Lionel Messi par le PSG le 10 août. Directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc s’est livré sur cette recrue XXL qu’a été Lionel Messi.

Mercato - PSG : Un départ des propriétaires qataris après le Mondial ? La réponse du PSG https://t.co/doz7A9eTPm pic.twitter.com/hqj7CzUKOx — le10sport (@le10sport) June 13, 2022

« Une opportunité, une porte qui s’ouvre »