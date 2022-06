Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné pour le départ de Mauricio Pochettino

Publié le 13 juin 2022 à 20h30 par Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino ne devrait pas être en mesure d’honorer son contrat expirant en juin 2023 à son terme. En effet, au vu des résultats sportifs du PSG cette saison ainsi que les changements opérés au niveau de la direction, l’ère-Pochettino serait bel et bien sur le point d’être révolue.

Ces derniers jours, Mauricio Pochettino a fait part d’une volonté de poursuivre au PSG et du fait qu’il n’avait pas été poussé vers la sortie, pour le moment. Voici une partie de son témoignage pour Esport3 en début de semaine dernière. « Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. J'ai été mis à la porte chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme ». Cependant, il se pourrait bien que le « calme » évoqué par Mauricio Pochettino engendre tout de même son licenciement. Le10sport.com vous a révélé la semaine dernière que Zinedine Zidane ne se rapprochait pas fortement du PSG comme cela fut dit dans la presse, mais qu’entre le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier, ça chaufferait pour le poste d’entraîneur du PSG. De quoi laisser penser que l’aventure de Mauricio Pochettino touche à sa fin au sein de l’effectif du champion de France. Et cela ne serait plus qu’une question de jours désormais pour que son départ soit officiellement acté.

« Les derniers détails de ce départ sont en cours de finalisation »

Paul Gilmore, journaliste de Sky Sports , a tenu le discours suivant au sujet du feuilleton Mauricio Pochettino au média anglais. Selon ses informations, il est décidé que l’entraîneur argentin ne sera pas sur le banc parisien pour l’exercice à venir et que les tout derniers détails à ce sujet seraient sur le point d’être réglés. Cependant, cela pourrait encore prendre quelques jours. « Mauricio Pochettino ne sera pas au PSG la saison prochaine, c'est certain. Cela fait suite à une réunion entre Pochettino et le club la semaine dernière. Le résultat de cette réunion a été plutôt mutuel. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était le bon moment pour Pochettino de passer à autre chose. Les derniers détails de ce départ sont en cours de finalisation et cela pourrait durer quelques jours, voire une semaine. Il a remporté ce trophée très important - c'est quelque chose qui lui a été lancé en tant que manager des Spurs ».

« Nous savions qu'il n'était pas entièrement heureux au PSG »