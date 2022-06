Foot - Mercato

Mercato : Après Lacazette, l’OL se rapproche d’un autre grand retour

Publié le 13 juin 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 13 juin 2022 à 17h32

Ayant fait ses classes au sein des équipes de jeunes et ses premiers pas dans le monde professionnel à l’OL, Corentin Tolisso pourrait imiter Alexandre Lacazette en rentrant au bercail via son statut d’agent libre. Néanmoins, et ce bien que la situation aille dans le bon sens, il n’y aurait à l’instant T aucun signe d’un accord imminent entre le clan Tolisso et l’OL.

Après cinq ans passés à loin de l’OL à Arsenal, où il est même devenu capitaine du club londonien à la toute fin de son aventure, Alexandre Lacazette est officiellement redevenu un joueur de l’Olympique Lyonnais la semaine dernière. De quoi donner des idées à Jean-Michel Aulas et à l’ensemble du comité de direction de l’OL. Agent libre, tout comme l’était Alexandre Lacazette avant son retour, Corentin Tolisso est une option comme le journaliste Mohamed Bouhafsi l’affirmait ces derniers jours. Un intérêt confirmé par le président de l’OL en personne lors de la conférence de presse de présentation d’Alexandre Lacazette la semaine dernière. « Je peux confirmer que le contact a été établi. Il est dans un contexte différent. On ne peut pas s’avancer parce que le contact est établi depuis moins longtemps et il y a d’autres considérations ». Faut-il pour autant s’attendre à une venue de Corentin Tolisso pour qui la page Bayern Munich a définitivement été tournée ces dernières semaines ? Il faudrait y croire selon Foot Mercato.

🚨Info : Le dossier Corentin Tolisso 🇫🇷 avance à l'#OL. ■ Le joueur s'est rendu à Lyon pour discuter avec les dirigeants des Gones.https://t.co/El36AfDljJ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 13, 2022

Corentin Tolisso tendrait l’oreille pour un retour à l’OL, mais pas d’accord total pour le moment !