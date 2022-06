Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce transfert à 100M€ qui plombe le premier gros coup de Campos

Publié le 13 juin 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

Le marché des buteurs bat son plein en ce début de mercato et le transfert de Darwin Núñez, qui a rejoint Liverpool pour 100M€ pourrait bien engendrer un effet dominos et avoir un impact assez clair sur d'autres dossiers à l'image de celui de Robert Lewandowski convoité par le PSG, mais surtout par le FC Barcelone qui espère boucler ce transfert le plus rapidement possible.

Le mercato est parfaitement lancé, notamment en ce qui concerne le marché des numéros 9. En effet, Manchester City a dégainé le premier en s'attachant les services d'Erling Haaland, mais son grand rival en Premier League a rapidement répliqué. Et de quelle manière ! Ce lundi, Benfica a effectivement officialisé le transfert de Darwin Núñez vers Liverpool. Au total, les Reds débourseront 100M€, bonus compris, pour le recrutement de l'attaquant uruguayen. Un dénouement qui devrait avoir un impact sur le mercato.

Le transfert de Núñez va débloquer celui de Lewandowski