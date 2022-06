Foot - Mercato

Haaland, Lewandowski, Núñez… Toutes les infos mercato du 13 juin

Publié le 13 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

Officiel : Erling Haaland débarque à Manchester City

Manchester City a officialisé ce lundi matin l'arrivée d'Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund, et le buteur norvégien a affiché ses ambitions pour ce nouveau challenge de taille : « Je suis né en Angleterre. J'ai été un fan de City toute ma vie. Je connais beaucoup de choses sur le club. Au final, [la décision de signer s'est résumée à] deux choses. Je me sens chez moi ici et je sens que je peux m'épanouir et donner le meilleur de moi-même à City. J'aime le style (de jeu). J'aime le football offensif. J'aime l'ambiance positive que nous avons lorsque City joue au football. C'est ce que j'aime beaucoup, donc je pense que c'est un bon choix », a notamment confié Haaland sur son transfert.



PSG : Pochettino sait déjà où il veut rebondir

Selon les informations du Telegraph , après s'être vu signifier son limogeage du PSG, la préférence de Mauricio Pochettino irait vers un retour en Premier League, lui qui a déjà officié à Southampton et à Tottenham. Mais encore faut-il trouver un banc de touche.



De Jong lance un appel du pied à Lewandowski

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, Robert Lewandowski affole le mercato estival. Frenkie De Jong, le milieu de terrain du Barça, a fait passer un message au buteur du Bayern Munich dimanche soir au micro de TVP Sport après leur confrontation entre Pays-Bas et la Pologne (2-2) : « C'est un joueur incroyable, l'un des meilleurs au monde. S’il veut venir (au Barça), ça dépend de lui. Bien sûr que j'aimerais avoir Lewandowski dans mon équipe », a confié De Jong. Le message est passé...



Officiel : Darwin Núñez rejoint Liverpool pour 100M€

Comme prévu, Liverpool a bouclé le transfert du buteur uruguayen Darwin Nùñez, qui signe en provenance du Benfica Lisbonne pour un total de 100M€ (75M€ + 25M€ de bonus). Un joli coup de la part des Reds de Jürgen Klopp, qui misent donc sur Nùñez pour pallier le probable départ à venir de Sadio Mané qui semble bien parti pour rallier le Bayern Munich.



