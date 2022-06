Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les coulisses de ce gros échec de Longoria sur le marché des transferts

Publié le 13 juin 2022 à 8h30 par Dan Marciano mis à jour le 13 juin 2022 à 8h33

Selon nos informations exclusives, l'OM avait fait de Mohamed-Ali Cho l'une des priorités pour renforcer l'attaque. Le club marseillais espérait réaliser un joli coup en mettant la main sur un joueur prometteur de seulement de 18 ans. Malheureusement pour Pablo Longoria, il s'est fait doubler par la Real Sociedad. L'avant-centre devrait s'envoler vers l'Espagne où il signera un contrat de cinq ans.

Le marché des transferts vient, à peine, d'ouvrir ses portes, mais certains clubs connaissent quelques accrocs. C'est le cas de l'OM, qui va essuyer un premier échec sur le recrutement. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Pablo Longoria a fait du renforcement du secteur offensif l'une de ses grandes priorités, d'autant qu'Arkadiusz Milik peine à convaincre Jorge Sampaoli. Le président marseillais a ouvert plusieurs dossiers, mais s'était arrêté sur Mohamed-Ali Cho, jeune talent du SCO d'Angers. Agé de 18 ans, l'avant-centre avait entamé des négociations avec l'OM. Si la formation phocéenne est vite parvenue à trouvé un accord avec le club angevin, elle n'a pas réussi à convaincre le joueur. L'international espoirs français a décidé d'aller voir ailleurs et notamment en Espagne. Sauf énorme retournement de situation, Mohamed-Ali Cho devrait signer un contrat de cinq ans avec la Real Sociedad à son retour de vacances. Le transfert serait « plus que probable » selon une source proche du dossier contactée par Sky Sports. Ce lundi, L'Equipe dévoile les coulisses de cette opération, estimée entre 12 et 15M€.

Mercato - OM : Déjà un échec pour Pablo Longoria sur le marché des transfert https://t.co/I5JiBLSLJ7 pic.twitter.com/oK9e2TaXqa — le10sport (@le10sport) June 13, 2022

Mohamed-Ali Cho va s'envoler vers l'Espagne

Comme indiqué par le quotidien sportif, Mohamed-Ali Cho aurait reçu plusieurs appels ces derniers temps. L'OM s'était évidemment manifesté, tout comme l'Eintracht Francfort, le Bétis Séville, le RB Salzbourg et Manchester City. Mais le joueur semblait vouloir évoluer au sein d'un grand championnat européen comme la Premier League ou la Bundesliga. Ayant grandi en Angleterre, l'attaquant ne semblait pas dérangé par le fait de débuter une nouvelle aventure à l'étranger. Assez vite, la Real Sociedad s'est imposée comme un choix évident pour Mohamed-Ali Cho. Le projet sportif et le fait que la formation espagnole disputera la Ligue Europa la saison prochaine ont convaincu la pépite d'Angers, qui devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours. Pour l'OM, il faudra digérer ce premier échec sur le marché des transferts et ouvrir d'autres dossiers pour satisfaire Jorge Sampaoli, exigeant sur les questions de recrutement. Les pistes Joao Pedro (Cagliari), Justin Kluivert (AS Roma), Dries Mertens (Napoli) ou encore Jovane Cabral (Sporting Portugal) sont évoquées par la presse étrangère.