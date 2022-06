Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà les alternatives de Pablo Longoria après Mohamed-Ali Cho

Publié le 12 juin 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10Sport.com, Pablo Longoria avait coché le nom de Mohamed-Ali Cho, mais le jeune attaquant du SCO d'Angers devrait s'engager avec la Real Sociedad. Le président de l'OM est dans l'obligation d'explorer d'autres pistes pour renforcer son secteur offensif. Plusieurs dossiers auraient été ouverts par la dirigeants marseillais. Voilà la liste.

Un premier échec se dessine pour Pablo Longoria. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'OM avait pensé à Mohamed-Ali Cho pour suppléer Arkadiusz Milik la saison prochaine. Désireux de vite boucler ce transfert, le club marseillais avait trouvé un accord avec le SCO d'Angers autour d'un transfert à 12M€. Le président espagnol devait, ensuite, parvenir à un terrain d'entente avec l'attaquant, âgé de 18 ans. Mais l'OM ne semble pas avoir les faveurs de Mohamed-Ali Cho. Agé seulement de 18 ans, l'attaquant serait proche d'un départ vers l'Espagne. Fabrizio Romano, RMC Sport, mais aussi Sky Sports annoncent, ce dimanche, l'arrivée imminente du joueur à la Real Sociedad. Son transfert serait « plus que probable » selon une source proche du dossier contactée par le journaliste Florian Plettenberg. Dans les prochains jours, il devrait signer un contrat de cinq ans avec le club de San Sebastian. Après avoir tenté le coup dans ce dossier, Pablo Longoria va être dans l'obligation de s'attarder sur d'autres dossiers.

Mercato - OM : Mohamed-Ali Cho a fait son choix pour son transfert à Marseille https://t.co/xBXpWC0V59 pic.twitter.com/uK5dcEhiko — le10sport (@le10sport) June 12, 2022

