Mercato - OM : Dénouement imminent pour le transfert de Mohamed-Ali Cho ?

Publié le 11 juin 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

Avec le possible départ d’Arkadiusz Milik cet été, l’OM serait à la recherche d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Comme vous l'a annoncé le 10 Sport, Pablo Longoria cible donc Mohamed-Ali Cho, grand espoir du SCO Angers. Mais finalement, le joueur de 18 ans devrait prendre la direction de l’Espagne et de la Real Sociedad.

Cet été, l’OM pourrait bien perdre Arkadiusz Milik, qui sort d'une saison délicate sous les ordres de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria s’activerait donc pour dénicher un nouvel attaquant et scruterait le marché des transferts à la recherche d’une bonne option. Dans cette optique, le président de l’OM penserait à Mohamed-Ali Cho, et comme vous l'a révélé le10sport.com, les négociations sont en cours. Après une saison intéressante avec le SCO Angers, où il a montré une partie de son potentiel, l’attaquant de 18 ans pourrait quitter son club cet été puisque son contrat arrive à son terme en juin 2023. Toutefois, la concurrence serait assez rude pour le joueur, qui devrait finalement rejoindre l’Espagne cet été.

Mercato : Un gros transfert se complique déjà pour l'OM ? https://t.co/sLpP0mtGSM pic.twitter.com/Rx8EWRs4H1 — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

La Real Sociedad est proche de signer Mohamed-Ali Cho

Selon les informations de Mundo Deportivo , la Real Sociedad serait très proche d’officialiser le transfert de Mohamed-Ali Cho. L’accord ne serait pas encore totalement conclu avec le SCO Angers, mais les négociations entre les deux clubs seraient très avancées. Pour le recruter, le pensionnaire de La Liga devrait débourser un montant de 12M€. Il y a quelques semaines, Roberto Olabe, le directeur sportif, Erik Bretos, directeur du recrutement, et Jokin Aperribay, président de la Real Sociedad, se seraient rendu à Angers pour avancer dans les pourparlers et et essayer de séduire le joueur de 18 ans. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs importants de Premier League et de l’OM - qui a proposé le même montant que la Real Sociedad - Mohamed-Ali Cho aurait été convaincu et devrait rejoindre l’Espagne cet été.

Mohamed-Ali Cho a tranché pour son avenir