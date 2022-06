Mercato - OM : Pablo Longoria voit un joli coup s'envoler

Foot - Mercato - OM

Comme annoncé par le 10Sport.com, l'OM avait fait de Mohamed-Ali Cho l'une de ses priorités pour renforcer le secteur offensif. Le club marseillais avait même trouvé un accord avec Angers autour d'un transfert à 12M€. Mais ces dernières heures, un club espagnol aurait pris les devants dans ce dossier. Sauf énorme retournement de situation, le jeune joueur devrait signer avec la Real Sociedad.

Agé seulement de 18 ans, Mohamed-Ali Cho a été l'une des premières pistes envisagées par Pablo Longoria. Comme annoncé par le 10Sport.com, le président de l'OM avait fait du jeune attaquant l'une de ses priorités pour renforcer le secteur offensif. Bien avant l'ouverture du marché des transferts, le responsable marseillais avait entamé des discussions avec le SCO d'Angers. L'OM avait plutôt bien avancé dans ce dossier Mohamed-Ali Cho puisqu'un accord avait été trouvé autour d'un transfert à 12M€.

Real Sociedad are closing on Mohamed-Ali Cho deal with Angers. Final details on payment terms and then negotiation completed, work in progress. 🇫🇷 #transfersInteresting talent born in 2004, Real Sociedad want to seal the contract as soon as possible.