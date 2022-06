Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transferts, Rennes... Mandanda va faire une erreur

Publié le 12 juin 2022 à 5h00 par Arthur Montagne

Barré par la concurrence de Pau Lopez, Steve Mandanda a peu joué cette saison à l'OM, à tel point qu'un transfert cet été n'est pas à exclure pour le portier français. Plusieurs clubs seraient intéressés à l'image du Stade Rennais qui cherche un nouveau gardien. Cependant, Jean-Michel Larqué demande à Steve Mandanda de ne pas quitter Marseille durant le mercato.

L'été dernier, l'OM avait choisi de recruter Pau Lopez sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma. Une façon d'offrir une concurrence à Steve Mandanda. Mais finalement, Jorge Sampaoli a très longtemps misé sur l'Espagnol avant d'inverser la tendance en fin de saison, comme le10sport.com l'annonçait en exclusivité. Cependant, l'option d'achat de Pau Lopez a été levée puisqu'il a disputé plus de 20 rencontres avec l'OM. Par conséquent, Steve Mandanda pourrait légitimement s'interroger sur la possibilité de quitter le club phocéen afin de ne pas revivre une telle saison. Le Stade Rennais serait notamment intéressé par un éventuel transfert. Mais Jean-Michel Larqué recommande à Steve Mandanda de rester à Marseille

Larqué interpelle Mandanda