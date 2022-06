Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti prêt à miser sur un ancien de Ligue 1

Publié le 11 juin 2022 à 16h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid a besoin de passer un petit coup de balai dans son effectif, Andriy Lunin pourrait quitter le club cet été. Pour le remplacer, Carlo Ancelotti penserait à David Ospina qu’il a connu à Naples, l’un de ses anciens clubs. Cependant, le Real doute de la volonté du Colombien de n’être que remplaçant.

Même si le Real Madrid a connu un gros coup dur avec l’échec Mbappé, Florentino Pérez compte bien se relever et peut déjà compter sur l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni. Et dans le sens des départs, cela devrait bouger aussi. Pour dégraisser son effectif et alléger un peu la masse salariale, le Real a ciblé plusieurs départs, c’est le cas notamment d’Andriy Lunin, le deuxième gardien de la Maison Blanche.

Si Lunin se va, el preferido del Madrid para suplirle es David Ospina, guardameta colombiano del Nápoles, aunque hay dudas en cómo acataría su rol a sus 33 años.El club tiene una lista en la recámara por si hay que buscar otras opciones. Una de ellas, parece que se esfuma... pic.twitter.com/62CK44iWLl — Relevo (@relevo) June 11, 2022

Des retrouvailles avec David Ospina pour Carlo Ancelotti ?