Équipe de France : Mbappé envoie un message fort à Deschamps après l'Autriche

Publié le 11 juin 2022 à 9h10 par La rédaction

Dernière de son groupe en Ligue des Nations, l’équipe de France n’a pas réussi à renverser la tendance lors de face à l’Autriche ce vendredi (1-1). Entré à la 63e minute, Kylian Mbappé a marqué le seul but tricolore de la rencontre. Après le match, l'attaquant du PSG a tenu à faire passer un message à son sélectionneur, à trois jours d'affronter la Croatie.

Nouvelle déception pour l’équipe de France ! Après une défaite face au Danemark (1-2) et un nul face à la Croatie (1-1), les Bleus devaient réagir contre l’Autriche vendredi. Malheureusement, la France n’a pas réussi à décrocher les 3 points et reste à la dernière position de son groupe. Diminué par une blessure au genou, Kylian Mbappé est entré en jeu en seconde période, et a permis à la France d’éviter une nouvelle déception en arrachant le nul (1-1).

🔚 Les Bleus reviennent avec 1 point d'Autriche grâce à une égalisation de Kylian Mbappé.Dernier match de la saison lundi face à la Croatie.🇦🇹1-1🇫🇷 | #AUTFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/KNBRhhKAnr — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 10, 2022

« Si le coach a besoin de moi, je serai la ».