Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé dresse son bilan de la saison

Publié le 10 juin 2022 à 22h00 par La rédaction

Si le Paris Saint-Germain est un peu plus entré dans l’histoire de la Ligue 1 en remportant un 10ème titre, la déconvenue subie en Ligue des champions reste très présente dans les têtes des supporters parisiens. Toutefois, Kylian Mbappé ne semble pas penser à cela, et préfère retenir le positif de cette saison.

Le Paris Saint-Germain a traversé une saison délicate. En effet, après avoir réalisé un incroyable mercato estival en attirant Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, le club de la capitale se présentait comme l’un des grands favoris à la victoire finale en Ligue des champions. Toutefois, alors que les rêves d’un premier sacre était permis en raison de la qualité de l’effectif, le PSG s’est totalement effondré lors des 8èmes de finale face au Real Madrid, et l’aventure s’est terminée très tôt. Et de nombreux supporters considèrent alors cette saison comme un échec. Malgré tout, Kylian Mbappé préfère retenir d’autres choses, comme l’aptitude des Parisiens à l’emporter en fin de rencontre, ou le 10ème championnat remporté par lui et ses coéquipiers.

Mercato : Cette nouvelle confirmation sur l’arrivée de Zidane au PSG https://t.co/KOkS6HxcZY pic.twitter.com/rxMlWyWgHK — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 10, 2022

«On voulait entrer dans l’histoire du Paris Saint-Germain»