Foot - PSG

PSG : Le gros tacle de Paredes contre Mbappé et le Real Madrid !

Publié le 7 juin 2022 à 22h10 par Dan Marciano

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a été critiqué par de nombreux joueurs en raison de sa dernière déclaration sur le niveau des sélections sud-américaines. Bien que partenaire du Français au PSG, Leandro Paredes n'a pas apprécié les propos tenus et l'a fait savoir à la presse argentine. Il en a profité pour adresser un tacle au Real Madrid, pourtant vainqueur de la Ligue des champions.

Questionné sur les favoris pour la prochaine Coupe du monde, Kylian Mbappé s'est confessé sur le niveau des sélections sud-américaines. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe » a confié la star du PSG. Une déclaration qui ne passe pas auprès de certains joueurs issus du continent sud-américain comme Federico Valverde, Lautaro Martinez ou encore Leandro Paredes.

Mercato - PSG : Leandro Paredes annonce sa décision pour son avenir ! https://t.co/nm5Jqm3kfl pic.twitter.com/4xaRRvvkl8 — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

« Les joueurs comme Kylian Mbappé ne sauront jamais ce que c'est que de jouer en altitude »