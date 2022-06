Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Mbappé n’avait d’yeux que pour le Real Madrid...

Publié le 5 juin 2022 à 20h15 par La rédaction

C’était le gros feuilleton de cette fin de saison. En fin de contrat, Kylian Mbappé devait choisir entre le fait de prolonger au PSG et celui de s’envoler vers le Real Madrid, libre de tout contrat. Finalement, le natif de Bondy a choisi de rester au PSG, malgré l’intérêt du club de ses rêves…

Kylian Mbappé sera Parisien l’année prochaine ! L’international français a signé un nouveau contrat jusqu'en 2025 avec le PSG, lui permettant de devenir le joueur le mieux payé au monde. À 23 ans, l’attaquant français a donc refusé l’offre du Real Madrid, qui semblait déjà avoir tout préparé pour l'accueillir et qui depuis l'annonce de sa décision semble ruminer sa déception. Pourtant, depuis son enfance Mbappé semblait rêver d'évoluer un joueur au sein du club madrilène...

🔝⚽️👟 Seul et unique joueur de l’histoire à être élu meilleur passeur et meilleur buteur de #Ligue1 la même saison, @KMbappe a affolé les compteurs. L’occasion de disséquer sa saison statistique ! 📊 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2022

« Il a toujours dit qu'il jouerait pour le Real Madrid et l'équipe de France »