PSG : Les 5 plus mauvais coups de l’ère qatarie

Publié le 6 juin 2022 à 7h30 par La rédaction

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a recruté de nombreux joueurs. Parmi eux certains ont énormément déçu. Après le rachat en 2011, le Qatar a vu les choses en grand au PSG. Plusieurs joueurs ont été recruté avec d’énormes attentes, qui ont finalement énormément déçu. Voici les 5 plus mauvais coups de l’ère qatarie.

Gianluigi Buffon

Vainqueur de la Coupe du monde en 2006 avec l’Italie, Buffon arrive au Paris Saint-Germain en légende lors du mercato d’été 2018 après 17 ans passés à la Juventus Turin. Malheureusement son transfert du côté de la capitale française ne prendra pas la tournure attendue. Le portier italien ne disputera que 25 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG. Lui, qui n’a jamais remporté la Ligue des Champions avec la Juventus malgré trois finales perdues. Cette signature dans le club de la capitale aurait pu lui permettre de remporter le trophée qui lui échappe tant depuis plusieurs années. Mais le rêve va tourner au cauchemar pour le portier italien, le Paris Saint-Germain se fera éliminer de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale par Manchester United dans un scénario assez humiliant. Alors que les parisiens remportent 2-0 le match aller à Old Trafford, ils vont complètement s’écrouler au retour au Parc des Princes. Un retournement de situation où Gianluigi Buffon ne sera pas innocent en commettant une erreur cruciale qui a permis à Manchester United de marquer le second but en relâchant une frappe lointaine de Marcus Rashford dans les pieds de Romelu Lukaku. Les Red Devils s’imposeront 3-1 au Parc des Princes dans la stupeur. Buffon quittera le PSG dans les mois qui suivent par la petite porte..

Mauro Icardi

Pour être honnête, il y a une tonne de fans de football dans le monde qui ont probablement oublié que Mauro Icardi était un joueur du Paris Saint-Germain. Arrivé au PSG en tant que meilleur joueur de l’Inter Milan, le passage d’Icardi au PSG est un échec. Icardi sort d’une saison à seulement cinq buts toutes compétitions confondues. Au total au PSG, il aura marqué 38 buts en 92 matchs. L'Argentin avait marqué 124 buts pour l'Inter en seulement six ans, une époque où il était l’un des meilleurs buteurs de Serie A. Un départ est envisagé dès cet été, lui qui n’entre plus dans les plans du Paris Saint-Germain qui souhaite remporter la Ligue des champions. Un échec pour Mauro Icardi qui a été vu beaucoup trop vite comme le successeur d’Edinson Cavani du côté de la capitale. Durant son passage, il a plus fait parler de lui pour ses problèmes extra sportif que pour ses performances sur le terrain. Avec le départ probable de l’international argentin cet été, le PSG devrait recruter un nouvel attaquant.

Julian Draxler

Le milieu de terrain allemand a été l'une des signatures les plus décevantes de l'ère qatarie du PSG. Certains, comme Icardi, ont pour la plupart échoué, tandis que d'autres, comme Mbappe, ont été formidables. Draxler a été décevant, il a eu de bons moments. il a eu des moments où il n'a même pas vraiment joué pour le club. Arrivé de Wolfsburg en 2017 contre 40 millions d’euros, l’international allemand a disparu petit à petit des radars. Aujourd’hui il n’entre plus dans les plans du club, entre-temps le Paris Saint-Germain a recruté de nombreuses stars au poste de l’international allemand. Si Draxler veut disputer la prochaine Coupe du Monde, il va devoir trouver une porte de sortie cet été. Pourquoi pas un retour en Allemagne où il a eu beaucoup de succès en jouant pour Schalke ou découvrir un nouveau championnat comme la Premier League, La Liga ou encore la Serie A. En cinq ans, Julian Draxler a rempli son armoire à trophées au Paris Saint-Germain en remportant une tonne de titres de champion de France mais aujourd’hui la priorité pour l’allemand est de relancer sa carrière.

Hatem Ben Arfa

Lors de la saison 2015/2016, Hatem Ben Arfa avait réussi à relancer sa carrière à l’OGC Nice. Une saison de haut niveau qui a poussé le Paris Saint-Germain à le recruter l’été suivant. Mais voilà, il ne disputera que 32 avec le club de la capitale. Tout a commencé par un incident survenu au centre d'entraînement du club début avril 2017. Selon France Football , Ben Arfa aurait fait une blague malavisée au cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, à propos du fait que Nasser Al-Khelaifi, le président du club était souvent difficile à joindre. Al-Khelaifi se serait senti humilié à ce moment-là et s'est secrètement juré que Ben Arfa n'enfilerait plus jamais un maillot du PSG. En plus de cela, Hatem Ben Arfa et l’entraineur Unai Emery étaient en mauvais termes après que le meneur de jeu a déclaré à l'entraîneur qu'il ne dépasserait jamais les huitièmes de finale de la Ligue des champions, même avec la meilleure équipe du monde. Ben Arfa ne s'est pas présenté à un camp d'entraînement à Doha en décembre 2016, la décision de lui infliger une amende de 100 000 € puis d'essayer de le vendre n'a pas marché. Il sera écarté officiellement le 6 avril 2017. Il annoncera son départ via les réseaux sociaux en 2018.

Jese Rodriguez

Arrivé en 2016 en provenance du Real Madrid contre 25 millions d’euros, Jesé n’a jamais vraiment existé à Paris. En quatre saisons, il n’a disputé que 18 matchs … Lors de sa dernière saison, l’attaquant n'a joué qu’un total de 22 minutes. Gêné par les blessures, Jesé Rodríguez n'a jamais réussi à revenir à son meilleur niveau. Même des périodes de prêt à Las Palmas, Stoke City, Betis et Sporting Portugal n'ont pu l'aider à relancer sa carrière, ni lui permettre de confirmer les promesses que l’on avait vu Real Madrid avant de subir une grave blessure aux ligaments du genou.

⚽ Il n'avait jamais autant marqué en championnat sur une saison ⚽#Jesé (29 ans), un des flops les plus marquants du #PSG, est en D2 🇪🇸. Avec Las Palmas, il en est à 8 buts en 2021-22. Sa meilleure marque chez les pros jusque-là ? 5⚽ avec le Real Madrid en 2013-14 et 2015-16. pic.twitter.com/uiz0f4E7yw — 90 Football (@90footballFr) February 26, 2022





Le 6 décembre 2020, Jesé et le PSG résilient le contrat qui lie le joueur au club d’un commun accord.