Équipe de France : Le clan Griezmann dit tout sur son passage à vide

Publié le 10 juin 2022 à 9h30 par La rédaction

A la recherche d’un but depuis le 6 janvier dernier, Antoine Griezmann vit une période très compliquée. Défendu par Didier Deschamps, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a également été soutenu par son entourage qui maintient qu’il sera mieux la saison prochaine en vue de la Coupe du Monde.

Heureusement pour les Bleus que la Coupe du Monde n’a pas lieu cet été. Pour la première fois depuis des années, Antoine Griezmann est en pleine crise en club, mais aussi en sélection. Depuis le 6 janvier et un match de Coupe du Roi contre une équipe de troisième division, Griezmann n’a pas inscrit le moindre but et n’a délivré que quatre petites passes décisives. Un maigre bilan, très loin de ses plus belles années avec l’Atlético de Madrid voire même de ses passes difficiles au FC Barcelone. Conscient de la période de disette de son numéro 7, Didier Deschamps avait pris sa défense. « Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on peut tout remettre à l'endroit. Il peut avoir une période de moins bien, même si en équipe de France, il a souvent été très bien. Il n'y a pas d'inquiétude. Ces fins de saison sont compliquées pour beaucoup de joueurs », confiait le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

« Il n'a jamais été obnubilé par son bilan statistique »

Alors qu’il était comme un poisson dans l’eau à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann vit un retour compliqué chez les Colchoneros . D’après les informations de L’Equipe , le champion du monde 2018 confierait en privé que certains choix de Diego Simeone l’étonnent comme lors du déplacement sur la pelouse de Manchester City où le technicien argentin lui a demandé… de bloquer le couloir. Cocasse pour un attaquant. Face à la situation, son entourage est monté au créneau et maintient que les statistiques n’obsèdent pas Griezmann. « Antoine reste toujours le même joueur : hyper généreux dans ses courses, intense, altruiste, qui pense avant tout à cette notion d'équilibre d'équipe. Il n'a jamais été obnubilé par son bilan statistique. Il y a ça et la réalité du terrain », explique-t-on en privé.

Antoine Griezmann n'a plus marqué depuis 20 matchs toutes compétitions confondues (club et sélection). 😧 pic.twitter.com/ojQq0c07bs — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 3, 2022

« Il a la conviction que la saison prochaine sera différente »