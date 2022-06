Foot - Équipe de France

Zidane, Henry, Benzema… Les dix meilleurs joueurs français de l’histoire

Publié le 10 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Même si son palmarès est loin d’être le plus garni, que ce soit au niveau des clubs ou sur le plan international, le football français a vu passer de nombreux joueurs de grand talent à travers les générations. Le 10 Sport vous propose son Top 10 des plus grandes légendes du football tricolore.

1-Zinedine Zidane

Comment ne pas mettre Zinedine Zidane en première position ? L’ancien meneur de jeu de l’équipe de France et du Real Madrid a marqué sa génération et a surtout été le principal artisan des victoires des Bleus en Coupe du monde 1998 et à l’Euro 2000. Il est d’ailleurs, à juste titre, considéré comme l’un des plus grands footballeurs de toute l’histoire.

2-Michel Platini

Dans un autre style que celui de Zidane, Michel Platini a lui aussi porté l’équipe de France avec son numéro 10 dans le dos. En 11 années sous le maillot tricolore, l’ancien joueur de la Juventus aura disputé 72 matchs et marqué à 41 reprises, et il aura même amené l’équipe de France à rafler son premier trophée international avec l’Euro 1984.

3-Raymond Kopa

Il faut remonter encore plus loin, aux années 50, pour se remémorer les prouesses de Raymond Kopa. Milieu offensif emblématique du Stade de Reims avec lequel il a remporté quatre titres de champion de France, il a ensuite porté les couleurs du Real Madrid entre 1956 et 1959 en raflant trois Ligue des Champions sous le maillot du club merengue . Kopa a également remporté le fameux Ballon d’Or en 1958.

4-Thierry Henry

Toujours recordman à ce jour du nombre de buts inscrits en équipe de France (51), Thierry Henry a été l’un des attaquants les plus redoutables de sa génération. Véritable légende des Bleus et du club anglais d’Arsenal où il aura passé huit saisons (pour 228 buts inscrits), il a pourtant dû attendre son passage au FC Barcelone et l’année 2009 pour remporter la Ligue des Champions.

5-Just Fontaine

Avec le remarquable chiffre de 13 buts inscrits en phase finale de Coupe du Monde 1958, Just Fontaine détient un record qui n’a jusqu’ici jamais été égalé. L’ancien buteur n’a pas seulement affolé les défenses adverses sous le maillot des Bleus puisqu’il comptabilise au total 259 buts en 283 matchs avec l’ensemble de ses clubs (Casablanca, OGC Nice puis Reims). Un ratio impressionnant.

6-Karim Benzema

Cinq Ligue des Champions, trois Supercoupes d’Europe, quatre Coupes du Monde des Clubs, quatre Liga, quatre Ligue 1… et on en passe : Karim Benzema s’est bâti l’un des plus beaux, si ce n’est le plus beau palmarès de l’histoire du football français. Après avoir explosé à l’OL, le buteur français avait rejoint le Real Madrid en 2009 où il a fini par s’imposer comme le véritable leader d’attaque. Benzema, qui vient de vivre la plus belle saison de sa carrière, est déjà le grand favori du Ballon d’Or 2022.

7-Didier Deschamps

Dans un style moins spectaculaire que l’ensemble des joueurs cités précédemment mais ô combien important pendant des années en équipe de France, Didier Deschamps a été l’homme de l’ombre sur le plan tactique avec son travail de récupération, mais le leader incontestable de cette équipe. Capitaine de la génération dorée des Bleus en 1998 et 2000, il portait également le brassard de l’OM vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 face au Milan AC. Il a ensuite fait un passage marquant pendant cinq ans à la Juventus Turin.

8-Kylian Mbappé

À seulement 23 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie des superstars du football actuel, et le grand feuilleton mercato autour de son faux départ du PSG cet été en a été la preuve. L’ancien attaquant de l’AS Monaco affiche déjà un palmarès bien garni pour son âge (une Coupe du Monde, cinq titres en Ligue 1, trois Coupes de France, deux Trophées des Champions, une Coupe de la Ligue, une Ligue des Nations), et Mbappé semble bien parti pour lui aussi marquer de son empreinte l’histoire du football mondial.

9-Lilian Thuram

Longtemps aligné en tant que latéral droit avant de basculer dans l’axe à la fin de sa carrière, Lilian Thuram a été l’un des meilleurs défenseurs français de l’histoire. L’image la plus marquante de sa carrière restera ce doublé improbable en demi-finale de la Coupe du monde 1998 face à la Croatie, et l’ancien joueur de l’AS Monaco et de la Juventus est également le recordman du nombre de sélections en équipe de France (142).

10-Marcel Desailly