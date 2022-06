Foot - Équipe de France

Équipe de France : Nouveau rebondissement pour la blessure de Kylian Mbappé !

Publié le 6 juin 2022 à 15h45 par Amadou Diawara

Sorti prématurément face au Danemark à cause d'une blessure au genou, Kylian Mbappé est très incertain pour le choc face à la Croatie. Et les chances de voir le numéro 10 français fouler la pelouse de Split ce lundi s'aggrandiraient. En effet, Kylian Mbappé devrait être sur la feuille de match de Didier Deschamps pour la rencontre.

Ce vendredi, Kylian Mbappé a dû quitter la pelouse du stade de France plus tôt que prévu à cause d'une blessure à un genou. Alors que les Bleus affrontent la Croatie à Split ce lundi, le numéro 10 tricolore aurait très peu de chances d'être utilisé par Didier Deschamps. Interrogé sur l'état de santé de Kylian Mbappé ce dimanche en conférence de presse, le sélectionneur français a lâché ses vérités. « Il a un petit souci dû à une contusion, qui n'est pas irrémédiable, sinon il ne serait pas venu en Croatie avec nous. On verra pour demain mais il y a deux autres matchs derrière. Il ne s'entraînera pas aujourd'hui, mais j'attendrai demain pour faire le point avec le staff médical » , a précisé Didier Deschamps.

🇫🇷🔙… @equipedefrance pic.twitter.com/LDPuMOZE8U — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 28, 2022

Kylian Mbappé présent sur la feuille de match contre la Croatie ?