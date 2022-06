Foot - Équipe de France

Équipe de France : Valbuena envoie un message étonnant à Benzema après sa condamnation !

Publié le 7 juin 2022 à 23h30 par Dan Marciano

Vendredi soir, Karim Benzema officialisait sa décision de ne pas faire appel dans l'affaire dite de la sextape. L'attaquant du Real Madrid est donc condamné à un an de prison avec sursis et à une lourde amende. Aujourd'hui à l'Olympiakos, Mathieu Valbuena a commenté la décision de son ancien partenaire en équipe de France. Loin d'être rancunier, il espère qu'il remportera le Ballon d'Or.

Karim Benzema ne se rendra pas, à la fin du mois, à Versailles pour contester la décision du tribunal correctionnel. Avocat du joueur, Hugues Vigier a annoncé, vendredi, que son client renonçait à faire appel. « Mon client est épuisé par cette procédure. Ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité. C'est une vérité judiciaire. Mais ce n'est pas la réalité. Karim Benzema clamera toujours son innocence dans cette affaire et il n'a jamais voulu participer à une opération de chantage au préjudice de Mathieu Valbuena » a-t-il confié dans un entretien à L'Equipe . L'attaquant du Real Madrid est donc condamné à un an de prison avec sursis et à 75 000€ d'amende, même s'il continue de clamer son innocence dans cette affaire, débutée en 2015.

Real Madrid : Justice, Valbuena... Deschamps sort du silence sur le cas Benzema ! https://t.co/LPYzKrgvPF pic.twitter.com/cDMULuw7XR — le10sport (@le10sport) June 5, 2022

« Pour moi, le plus important est de pouvoir passer à autre chose »

Acteur majeur dans cette affaire, Mathieu Valbuena est sorti de son silence ce mardi. Le joueur de l'Olympiakos a évoqué son soulagement après la fin de ce feuilleton judiciaire. « C'est leur défense. Mais le fait de renoncer à cet appel veut quand même dire pas mal de choses à mon sens, après chacun pourra penser ce qu’il a envie de penser. Pour moi, le plus important est de pouvoir passer à autre chose, parce que sept ans ce n’est pas rien. Après voilà… Je ne suis pas en colère, je n’ai pas de rancune contre qui que ce soit, chacun fait son bonhomme de chemin, tout simplement » a déclaré Valbuena dans un entretien accordé à RMC Sport.

Pour Valbuena, Benzema mérite le Ballon d'Or