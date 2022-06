Foot - Real Madrid

Real Madrid : Valbuena, procès... Karim Benzema prend une grande décision !

Publié le 4 juin 2022 à 10h30 par Dan Marciano

Condamné à un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende par le tribunal judiciaire de Versailles en novembre dernier, Karim Benzema a pris la décision de renoncer à son appel dans le procès qui l'oppose à son ancien partenaire en équipe de France, Mathieu Valbuena. Son avocat a justifié cette décision ce samedi.

Six ans après, l'affaire de la sextape continue à faire parler. Pour rappel, en novembre 2015, Mathieu Valbuena recevait plusieurs appels de la part de personnes possédant une vidéo intime de l'ancien joueur de l'OM. Dans cette affaire, Karim Benzema est soupçonné d'avoir incité Mathieu Valbuena à payer des maîtres chanteurs. Mis en examen pour « complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs » et placé sous contrôle judiciaire, l'attaquant du Real Madrid a toujours clamé son innocence, prétextant qu'il a voulu aider son partenaire en équipe de France. Le tribunal judiciaire de Versailles n'avait pas retenu la version de Benzema et l'avait condamné, en novembre dernier, à un an de prison avec sursis et 75000€ d'amende. Quelques heures après la sentence, les avocats du joueur avaient annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision. Mais ce vendredi, il a été indiqué que l'avant-centre renonçait à se rendre à la cour d'appel de Versailles, le 30 juin et 1er juillet prochain.

C'est la fin de l'affaire de la sextape