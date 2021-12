Foot - Équipe de France

Clash : Le Graët répond aux attaques de Valbuena !

Publié le 1 décembre 2021

Largement critiqué par Mathieu Valbuena qui lui reprochait de ne pas l’avoir suffisamment défendu dans l’affaire du chantage à la sextape, Noël Le Graët s’est accordé un droit de réponse.