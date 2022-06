Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps vole au secours de Griezmann !

Publié le 5 juin 2022 à 19h10 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce dimanche à la veille d'un match face à la Croatie, Didier Deschamps a été interrogé sur les difficultés rencontrées par Antoine Griezmann en cette fin de la saison. Le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas voulu accabler son joueur, conscient que ces dernières semaines sont compliquées pour les organismes.

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'Antoine Griezmann ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière. Son départ vers l'Atlético lors du dernier mercato estival n'a pas eu d'incidence sur ses prestations. En équipe de France, le joueur n'est pas, non plus, au sommet de sa forme. Face au Danemark, Griezmann s'est montré très discret sur la pelouse du Stade de France. De quoi remettre en cause sa place de titulaire en sélection ?

« Ces fins de saison sont compliquées pour beaucoup de joueurs »