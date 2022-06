Foot - Equipe de France

Equipe de France : Nouveau soutien chez les Bleus pour Antoine Griezmann !

Publié le 5 juin 2022 à 9h10 par Thibault Morlain

De retour à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n’a toutefois pas connu une saison très facile avec les Colchoneros entre les blessures et les performances en deçà. Malgré tout, le numéro 7 de l’équipe de France a des soutiens. C’est notamment le cas de Lucas Hernandez, son coéquipier en sélection nationale.

L’été dernier, le FC Barcelone avait renvoyé Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un prêt de deux ans. L’occasion pour le Français de retrouver le sourire après des mois compliqués en Catalogne. Griezmann est ainsi revenu là où tout lui avait réussi, mais cette nouvelle aventure chez les Colchoneros n’a pas vraiment été payante cette saison. En effet, le champion du monde n’a pas réalisé un très bon exercice et cette mauvaise passe se poursuit d’ailleurs actuellement avec l’équipe de France.

Equipe de France : Griezmann, Lloris… Les explications des Bleus après la défaite ! https://t.co/BeC4BVmtvZ pic.twitter.com/auYn3w4IGd — le10sport (@le10sport) June 4, 2022

« On sait tous le joueur qu’il est »