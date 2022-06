Foot - Équipe de France

Équipe de France : Benzema, Mbappé… Ben Yedder se livre sur son statut !

Publié le 6 juin 2022 à 20h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il se retrouve barré par une lourde concurrence dans le secteur offensif de l’équipe de France, symbolisée notamment par Karim Benzema et Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder ne s’avoue pas vaincu pour autant et entend bien gagner davantage de crédit aux yeux de Didier Deschamps malgré son âge assez avancé.

Du haut de ses 31 ans, Wissam Ben Yedder vit peut-être la meilleure période de sa carrière. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison derrière Kylian Mbappé, le joueur de l’AS Monaco reste l’un des grands habitués des listes de Didier Deschamps, et pourtant, il est relégué au second plan chez les Bleus derrière Karim Benzema, Antoine Griezmann ainsi que Mbappé. Mais dans un large entretien accordé à L’Equipe ce lundi, Ben Yedder livre ses vérités à ce sujet et se montre très serein face à cette situation en équipe de France.

« Jamais je ne serai résigné »