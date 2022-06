Foot - Equipe de France

Equipe de France : Varane blessé, Ibrahima Konaté va faire sa grande première chez les Bleus !

Publié le 4 juin 2022 à 15h30 par Thibault Morlain

Ce vendredi, face au Danemark, Raphaël Varane a dû céder sa place en cours de match pour cause de blessure. Et finalement, le défenseur de Manchester United ne terminera pas le rassemblement avec l’équipe de France. Ainsi, pour les 3 prochains matchs, c’est Ibrahima Konaté, défenseur central de Liverpool, qui a été appelé. Une décision logique de Didier Deschamps.

Les matchs de juin ont mal débuté pour l’équipe de France. Tenants du titre de la Ligue des Nations, les hommes de Didier Deschamps ont commencé la défense de leur bien, mais face au Danemark ce vendredi, cela s’est soldé par une défaite (1-2). Buteur, Karim Benzema n’aura rien pu faire pour empêcher la défaite des siens. Et au-delà du score, c’est l’état physique des troupes qui inquiétait au coup de sifflet final. En effet, en cette fin de saison qui a été très longue, les organismes sont fatigués, ça tire et ça casse parfois. Ainsi, Kylian Mbappé a dû sortir sur blessure, Jules Koundé a lui aussi senti quelques douleurs et pour Raphaël Varane, qui a cédé sa place en cours de match, le verdict vient de tomber. Touché à la cuisse gauche, le joueur de Manchester United doit déclarer forfait pour la suite du rassemblement de l’équipe de France. Une perte qui est palliée par Ibrahima Konaté.

𝙆𝙤𝙣𝙖𝙩𝙚́ 𝙧𝙚𝙢𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙑𝙖𝙧𝙖𝙣𝙚Raphaël Varane (douleur musculaire à la cuisse gauche) ne pourra pas participer aux 3 prochains matchs des Bleus. Didier Deschamps le remplace par Ibrahima Konaté ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eNRxkRtONn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 4, 2022

Le roc des Reds chez les Bleus !

L’équipe de France vient donc de l’annoncer, Ibrahima Konaté rejoint ainsi le groupe de Didier Deschamps pour remplacer Raphaël Varane. A 23 ans, le défenseur de Liverpool va ainsi découvrir pour la première fois le château de Clairefontaine. Et cette convocation est tout à fait logique pour l’ancien de Leipzig qui sort d’une énorme saison avec les Reds. De nombreuses voix s’étaient d’ailleurs levées au moment de l’annonce du groupe de Didier Deschamps face à l’absence du joueur des Reds. En effet, aux côtés de Virgil Van Dijk dans la charnière de Jürgen Klopp, Konaté a impressionné tout au long de cette exercice. Au fil des mois, il a su s’imposer et une statistique en disait d’ailleurs long sur l’importance d’Ibrahima Konaté à Liverpool. En 28 matchs, celui qui va découvrir l’équipe de France A n’avait tout simplement jamais perdu. Malheureusement, cette série folle s’est arrêtée au plus mauvais moment lors de la finale de la Ligue des Champions perdue face au Real Madrid. Mais voilà que l'injustice est réparée et Konaté va donc franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant les Bleus et que ce soit face à la Croatie, l’Autriche ou à nouveau la Croatie, il pourrait bien avoir du temps de temps pour montrer de quoi il est capable. Et peut-être qu’à partir de maintenant Ibrahima Konaté ne quittera plus jamais le groupe tricolore et s’imposera comme l’un des éléments clés de Deschamps, ce qui pourrait alors lui assurer un ticket pour la Coupe du Monde au Qatar en novembre et décembre 2022.