Equipe de France : Après le Danemark, Deschamps répond aux critiques sur les Bleus !

Publié le 5 juin 2022 à 18h30 par Dan Marciano

L'équipe de France a fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières heures, notamment en raison de sa prestation décevante face au Danemark vendredi (défaite 1-2) en Ligue des Nations. Conscient que sa formation doit rendre une meilleure copie notamment sur le plan défensif, Didier Deschamps espère une meilleur performance face à la Croatie lundi.

L'équipe de France a débuté la Ligue des Nations de la pire des manières. Favoris face au Danemark, les Bleus n'ont pas réussi à vaincre leur adversaire, qu'ils retrouveront au Qatar dans les prochains mois à l'occasion de la Coupe du monde. Sur un nuage, Karim Benzema a inscrit le premier but de la rencontre, mais les Scandinaves ont repris l'avantage grâce à un doublé d'Andreas Cornelius (défaite 1-2). Une défaite inattendue pour la sélection de Didier Deschamps, qui n'aura pas le droit à l'erreur face à la Croatie lundi pour un remake de la dernière finale de Coupe du monde. « J 'ai vu le match de la Croatie face à l'Autriche. Il y avait une fraîcheur et un dynamisme plus important chez les Autrichiens. Cette équipe croate, on a l'habitude la jouer, il y a beaucoup de qualités, des joueurs de très haut niveau. Ils auront le même objectif que nous après une défaite, ils voudront repartir du bon pied » a prévenu Didier Deschamps, présent ce dimanche en conférence de presse.

« Peut-être que par moments, on est un peu moins solides »