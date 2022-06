Foot - Real Madrid

Real Madrid : En équipe de France, on donne le Ballon d'Or à Benzema !

Publié le 5 juin 2022 à 13h10 par Pierrick Levallet

Auteur d’une très grande saison où il a été sacré champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des champions, Karim Benzema se place naturellement comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or 2022. L’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs reçu le soutien de Lucas Hernandez, son coéquipier chez les Bleus, pour cette distinction si prestigieuse.

Grandiose, c’est certainement le mot qui peut représenter la saison de Karim Benzema. Auteur de 44 buts et 15 passes décisives en 46 apparitions toutes compétitions confondues, l’attaquant de 34 ans a joué un rôle clé avec le Real Madrid lors de l’exercice 2021-2022. Grâce à la constance et au niveau incroyable affiché par Karim Benzema tout au long de l’année, le club madrilène a été sacré champion d’Espagne et a remporté la Ligue des champions pour la 14e fois de son histoire, la cinquième pour l’international tricolore dans sa carrière. Naturellement, Karim Benzema part comme le favori pour le Ballon d’Or cette année. Et ce ne sont pas ses coéquipiers en Équipe de France qui diront le contraire.

Real Madrid : Karim Benzema répond à Lionel Messi pour le Ballon d'Or ! https://t.co/w6urOBUCw0 pic.twitter.com/KhLIqMfVpY — le10sport (@le10sport) June 4, 2022

Pour Lucas Hernandez, « Il n’y a aucun doute » sur le fait que Benzema sera élu Ballon d’Or