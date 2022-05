Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour oublier Lewandowski, Xavi peut compter sur… Ben Yedder !

Publié le 31 mai 2022 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 31 mai 2022 à 15h39

Priorité du FC Barcelone pour renforcer le secteur offensif, Robert Lewandowski a confirmé vouloir quitter le Bayern Munich lors du mercato estival, mais en Bavière, le départ du Polonais n’est toujours pas à l’ordre du jour. Ce qui pourrait obliger Joan Laporta à changer ses plans et à explorer d’autres pistes, dont celle menant à Wissam Ben Yedder.

La priorité estivale du FC Barcelone est claire, recruter une pointure en attaque, et l’heureux élu est déjà identifié. À 33 ans, Robert Lewandowski est dans les petits papiers de Xavi et l’intérêt est réciproque, l’attaquant souhaitant quitter le Bayern Munich à un an de la fin de son contrat. « Je n’aime pas être dans cette situation. Ce qui est certain pour le moment, c’est que mon époque au Bayern est révolue. Le transfert sera une bonne solution pour les deux parties. Et je crois que le Bayern ne va pas m’arrêter juste parce qu’il peut le faire », a déclaré le Polonais lundi en conférence de presse, rajoutant une couche après les propos tenus par son agent Pini Zahavi quelques jours auparavant, confirmant les informations selon lesquelles Lewandowski voulait rejoindre le Barça, club avec lequel il disposerait déjà d’un accord. « Bien sûr, ils peuvent garder Robert encore un an, pour être juste, il a un contrat jusqu'en 2023, mais je ne le leur recommande pas de le faire. Pour Robert Lewandowski, le FC Bayern fait partie de l’histoire ancienne , lâchait-il le 22 mai dans des propos accordés à Bild . Le fait est que Robert souhaite quitter le FC Bayern après huit années passées ensemble, au cours desquelles il a tout donné au club. Maintenant, à presque 34 ans, il a la possibilité de réaliser le rêve de sa vie et de rejoindre le club dont il a toujours rêvé. Pourquoi le FC Bayern lui refuse-t-il cette possibilité ? Personne ici n'est intéressé par l'argent, ni Robert ni moi. Il ne se sent pas respecté par les dirigeants depuis des mois, c'est la vérité. Le FC Bayern n'a pas perdu le joueur Lewandowski, mais l'homme Robert. » En cause, les doutes du Bayern Munich à prolonger le bail de l’attaquant et la volonté de recruter Erling Haaland pour lui succéder, vexant ainsi le joueur, prêt à claquer la porte. Une aubaine pour le Barça, même si le club allemand n’a pas encore dit son dernier mot.

Le Bayern ne cède pas pour Lewandowski

Ces dernières semaines, le Bayern Munich a répété à plusieurs reprises que le transfert de Robert Lewandowski n’était pas à l’ordre du jour malgré sa situation contractuelle. Et ce n’est pas la dernière sortie de l’attaquant qui change la position des dirigeants. « Je ne peux pas vous dire pourquoi Robert a choisi cette façon de communiquer sur sa situation. Les déclarations publiques comme ça ne mènent nulle part. Robert doit savoir ce qu'il a au Bayern. Robert a été ici deux fois de suite élu joueur FIFA de l'année, je pense qu'il devrait savoir ce qu'il a au Bayern », a fermement répondu le président du Bayern Oliver Kahn. L’écurie allemande prévoit encore de conserver son joueur jusqu’à la fin de son contrat en 2023, au risque de le voir partir libre, un coup dur pour le FC Barcelone qui pourrait obliger Xavi à activer d’autres pistes pour se renforcer en attaque.

La surprise Ben Yedder ?