Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita fracasse Landreau et le Collectif nantais pour le rachat

Publié le 11 juin 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Alors que Waldemar Kita est critiqué à Nantes, certains supporters espèrent voir leur club être racheté et compte notamment sur le projet du Collectif nantais, qui rassemble des chefs d'entreprise nantais et l'ancien gardien Mickaël Landreau. Un projet auquel ne croit absolument pas l’actuel président du FC Nantes, pas tendre au moment d’évoquer ce dossier.

Vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes disputera l’Europa Ligue la saison prochaine. Une belle année pour les Canaris qui n’a pas suffi à calmer la colère de nombreux supporters contre la direction actuelle, et plus principalement Waldemar Kita. C’est dans ce contexte que le Collectif nantais a été fondé en juin 2021, regroupant des chefs d'entreprise nantais et l'ancien gardien du club Mickaël Landreau. Une collecte a récemment été organisée pour impliquer les supporters nantais dans ce projet, avec l’espoir de regrouper suffisamment de fonds et trouver un investisseur principal afin de convaincre Waldemar Kita de lâcher le FC Nantes. Cependant, l’actuel propriétaire ne semble pas prendre au sérieux ce projet, et n’hésite pas à tacler Mickaël Landreau.

1 mois déjà 😊🏆 pic.twitter.com/Ggdbxxcz3I — Sébastien Corchia (@SebCorchiaOff) June 7, 2022

« C’est un projet qui n’est pas sérieux, pas professionnel, ça ne peut pas marcher. Landreau est inconscient ! »