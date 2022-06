Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Officiel : Malgré Mbappé, un transfert à 100M€ échappe au PSG

Publié le 11 juin 2022 à 14h00 par Bernard Colas

Auteur d’une excellente saison avec l’AS Monaco, lui permettant de faire ses débuts en Bleu, Aurélien Tchouameni quitte la Principauté, et la Ligue 1. Malgré l’intérêt prononcé du PSG, le milieu de terrain s’est officiellement engagé en faveur du Real Madrid, une opération estimée à plus de 100M€

« À partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs du monde, c’est que je fais de bonnes choses sur le terrain. Ça fait partie du sport. Ça fait partie du foot business. Si j'ai fait mon choix ? Non pas encore. » Interrogé dimanche dernier sur sa situation et les nombreuses rumeurs dont il faisait l’objet, Aurélien Tchouameni assurait que rien n’était décidé pour son avenir. Pourtant, le choix de l’international français est fait depuis plusieurs semaines déjà. Après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG a fait le forcing pour s’attacher les services du joueur de l’AS Monaco, sous contrat jusqu’en juin 2024. Un renfort vu d’un bon œil par Mbappé, appréciant le profil de son compatriote avec qui il évolue chez les Bleus . Cependant, la mission était trop complexe pour le PSG, qui a perdu la bataille face au Real Madrid. Alors que Liverpool était également positionné, c’est bien Florentino Pérez qui est parvenu à mettre la main sur Aurélien Tchouameni, un transfert officialisé ce samedi après-midi.

Tchouameni au Real Madrid, c’est officiel

Ce samedi, le Real Madrid a officialisé le transfert d’Aurélien Tchouameni en provenance de l’AS Monaco. Selon les informations divulguées par The Athletic , un accord verbal existe entre les différentes parties depuis mardi, et tous les derniers détails administratifs ont depuis été réglés. Tchouameni sera présenté à la presse mardi prochain, soit le lendemain du dernier match de l’équipe de France en Ligue des Nations contre la Croatie. Tchouameni s’est engagé pour les six prochaines saisons avec l’écurie madrilène, soit jusqu’en juin 2028. The Athletic évoque une opération supérieure à 100M€, mais comme l’expliquait récemment RMC , celle-ci pourrait se chiffrer à 116M€. Selon la radio française, l’AS Monaco devrait percevoir 80M€ d’indemnité, un montant qui pourrait augmenter de 20M€ grâce aux bonus. 10M€ seraient facilement activables, les 10 autres plus difficilement atteignables. Enfin, le Real Madrid devrait débourser 16M€ supplémentaires, correspondant à une taxe de 19% réclamée par l’État espagnol, considérant Monaco comme un paradis fiscal.

#WelcomeTchouaméni pic.twitter.com/QAxhUnSo7X — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2022

