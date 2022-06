Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s’en tenir pour le transfert de Dries Mertens

Publié le 11 juin 2022 à 14h45 par Pierrick Levallet

La saison prochaine, l’OM disputera la Ligue des champions. Pablo Longoria cherche donc à renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli et serait à la recherche d’un nouvel attaquant cet été. De ce fait, le président phocéen penserait à Dries Mertens, dont le contrat avec Naples expire cet été. Le Belge aurait d’ailleurs fixé ses exigences pour son avenir.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions après avoir obtenu la deuxième place de la Ligue 1 en fin de saison, l’OM entend bien se renforcer pour construire une équipe compétitive. Pablo Longoria se serait donc déjà mis au travail et scruterait le marché des transferts à la recherche de la moindre bonne opportunité pour consolider l'effectif de Jorge Sampaoli. Désireux de recruter un nouvel attaquant, le président phocéen aurait placé le nom de Dries Mertens sur sa liste. En fin de contrat cet été avec Naples, le Belge représente une bonne opportunité de se renforcer offensivement à un coût nul. Cependant, la concurrence serait en train d’arriver dans le dossier tandis que le joueur de 35 ans aurait fixé ses exigences pour son avenir.

Mertens a fixé ses exigences pour son avenir, l’AS Roma sur le coup