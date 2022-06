Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria souhaite offrir un nouveau duo d’attaque à Sampaoli

Publié le 10 juin 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Alors que certains parlent à nouveau d’un possible départs de Arkadiusz Milik, ce dernier aurait l’intention de rester après avoir aidé l’Olympique de Marseille à se qualifier en Ligue des Champions. Pablo Longoria l’aurait compris et travaillerait désormais pour trouver un bon compère d’attaque pour le Polonais.

Cet été pourrait être le début d’un nouveau chapitre pour l’Olympique de Marseille. La direction souhaite voir Jorge Sampaoli s’inscrire dans la durée et la récente qualification en Ligue des Champions vient valider ce projet, avec Pablo Longoria qui va désormais pour travailler sur le mercato estival pour donner à son entraineur les moyens de ses ambitions. Car du côté de Sampaoli on ne semble pas vouloir revivre les dernières humiliations de l'OM dans la plus prestigieuse des compétition s continentales. « La réalité aujourd'hui est de savoir si on veut être en Ligue des Champions pour l'argent ou pour être compétitif ? Il est important de savoir pourquoi on veut être dans cette compétition. Il faut être clair et sincère, on doit ne mentir à personne. L'OM est un club très médiatique, avec une énorme popularité, il faut que les ressources soient en accord avec les capacités qu'a le club » a déclaré l’entraineur de l’OM. « Si on peut être en Ligue des Champions pour construire une équipe capable d'être compétitive en C1, ça sera bien, si on veut seulement faire que passer en C1, ce n'est pas logique. Il faut savoir quel type d'équipe on peut avoir pour bien représenter le club dans cette compétition ». Le message semble être reçu, puisque le président Longoria préparerait déjà un joli coup.

Mercato - OM : Annoncé à l'OM, Dries Mertens a une priorité pour son avenir ! https://t.co/A1ileboP5k pic.twitter.com/PerSSQDFJP — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Longoria veut Mertens à l’OM