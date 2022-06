Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce de Gareth Bale sur son avenir

Publié le 10 juin 2022 à 20h00 par La rédaction

Alors que le contrat de Gareth Bale au Real Madrid prendra fin le 30 juin prochain et ne sera pas renouvelé, celui-ci est à la recherche d’un nouveau club. A 32 ans, l’international gallois est désormais loin du niveau qu’il a montré par le passé chez les Merengue, et Getafe semblait être une destination probable. Toutefois, l’ailier a tenu à démentir cette rumeur.

L’histoire est désormais terminée entre le Real Madrid et Gareth Bale. Après avoir rejoint la Casa Blanca en 2013 pour un montant record de 101M€, l’international gallois sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et son aventure ne sera pas prolongée. Le joueur de 32 ans part donc avec 258 apparitions, pour 106 buts, 67 passes décisives et 15 trophées, et cherche actuellement un point de chute. L’entrée en jeu du natif de Cardiff face à Getafe le 9 avril dernier aura donc été sa dernière apparition sous le maillot Merengue … D'ailleurs, le nom de Gareth Bale est aujourd'hui lié à Getafe, mais l'attaquant gallois ne compte en aucun cas rejoindre ce club cet été.

«Je ne vais pas jouer à Getafe»