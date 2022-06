Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Longoria, McCourt… Le recrutement prend forme

Publié le 10 juin 2022 à 10h30 par La rédaction

Désireux de réaliser un gros mercato, Jorge Sampaoli s’est réuni au Brésil pour analyser avec attention les recrues potentielles de l’OM. De son côté, Pablo Longoria a bâti un plan de trois à cinq ans avec un budget en hausse par rapport à la saison dernière. Pour éliminer tout soupçon sur une éventuelle vente, Frank McCourt a lui répété son engagement.

C’est l’une des périodes les plus attendues de la saison, celle du marché des transferts. Et particulièrement à Marseille. Après une belle saison où l’OM aura obtenu la 2ème place du championnat au bout du suspense, Jorge Sampaoli a d’emblée fait comprendre qu’il espérait un gros mercato. « La réalité aujourd'hui est de savoir si on veut être en Ligue des Champions pour l'argent ou pour être compétitif ? Il est important de savoir pourquoi on veut être dans cette compétition. Il faut être clair et sincère, on doit ne mentir à personne. L'OM est un club très médiatique, avec une énorme popularité, il faut que les ressources soient en accord avec les capacités qu'a le club. Si on peut être en Ligue des Champions pour construire une équipe capable d'être compétitive en C1, ça sera bien, si on veut seulement faire que passer en C1, ce n'est pas logique. Il faut savoir quel type d'équipe on peut avoir pour bien représenter le club dans cette compétition », confiait récemment l’entraîneur de l’OM. Afin d’être rassuré, Jorge Sampaoli est déjà passé à l’action.

Un budget en hausse pour l’OM