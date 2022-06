Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Waldemar Kita sort du silence pour le transfert de Milik au FC Nantes !

Publié le 11 juin 2022 à 14h10 par La rédaction

Alors qu’il ne fait pas l’unanimité à l’OM, Arkadiusz Milik, qui souhaite rester, ne sera pas conservé en cas de belle offre. Waldemar Kita, le président du FC Nantes, en a profité pour confirmer l’intérêt des Canaris, en précisant qu’ils n’étaient pas encore passés à l’action dans ce dossier.

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore ». Dans un entretien à La Provence , Arkadiusz Milik annonçait la couleur sur son avenir. Après une saison en demi-teinte, l’international polonais a confirmé son envie de rester à l’OM, lui qui est loin d’être un titulaire indiscutable dans l’esprit de Jorge Sampaoli. Toutefois, le quotidien régional précise que l’OM y réfléchira à deux fois en cas d’offre pour Milik. Il y a quelques semaines, RMC Sport révélait un intérêt du FC Nantes.

« Il nous intéresse »