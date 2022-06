Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mairie de Marseille interpelle Zinédine Zidane

Publié le 11 juin 2022 à 12h15 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2022 à 12h18

Alors que plusieurs médias annonçaient un accord imminent entre Zinédine Zidane et le PSG, le10sport.com vous a révélé que le dossier ne devrait pas se conclure et que la priorité restait Christophe Galtier. A Marseille, les réactions ont fusé et Samia Ghali, maire adjointe de la ville, est elle aussi montée au créneau.

La rumeur aura enflammé la toile ce vendredi. Alors qu'il semblait promis à l’équipe de France, Zinédine Zidane se rapprocherait du PSG selon différents médias. D’après les informations du 10sport.com, aucun accord n’a toutefois été trouvé entre Zidane et le PSG, la priorité restant Christophe Galtier, ce qui a été confirmé notamment par Le Parisien et Foot Mercato . Du côté de Marseille, les réactions ne se sont pas fait attendre…

A #Marseille, nous avons deux étoiles: l’#OM et #Zidane. Ces étoiles doivent briller dans le même ciel celui de Marseille. Zizou, ton histoire est ici et elle ne peut pas s’écrire ailleurs. Je continue d’y croire! pic.twitter.com/YwgoTWbeTn — Samia GHALI (@SamiaGhali) June 10, 2022

« Zizou, ton histoire est ici et elle ne peut pas s’écrire ailleurs »