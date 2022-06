Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos connaît le prix pour le transfert de Galtier

Publié le 11 juin 2022 à 10h45 par Bernard Colas

Si le Qatar rêve de Zinedine Zidane, Luis Campos compte de son côté sur Christophe Galtier pour succéder à Mauricio Pochettino. L’actuel technicien de l’OGC Nice reste le favori pour le poste d’entraîneur au PSG comme vous l’a révélé le10sport.com, et le prix de son indemnité de transfert serait connu.

Zinedine Zidane, Christophe Galtier ou un autre ? Alors que le départ de Mauricio Pochettino ne fait plus aucun doute, le PSG est à la recherche de son successeur. Ce vendredi, plusieurs médias ont annoncé l’arrivée imminente de Zinedine Zidane sur le banc de touche. S’il est vrai que l’ancien technicien du Real Madrid est le grand rêve des Qataris, aucun accord n’a été trouvé selon les informations du 10 Sport. Zinedine Zidane ne débarquera pas sur le banc du PSG, et c’est bien Christophe Galtier qui apparaît comme la priorité de Luis Campos, fixé sur l’indemnité à débourser pour s’attacher ses services.

Nice attend Paris, et demanderait environ 5M€ pour Galtier