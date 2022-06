Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 100M€ pour le transfert de Frenkie de Jong ?

Publié le 11 juin 2022 à 11h30 par Pierrick Levallet

En vue de la saison prochaine, le PSG aimerait recruter trois milieux de terrain pour accompagner Marco Verratti et refonder son entrejeu. Dans cette optique, le club de la capitale penserait à Frenkie de Jong, dont le FC Barcelone pourrait bien se séparer cet été en raison de sa cote intéressante sur le marché des transferts. Toutefois, Luis Campos pourrait bien être amené à sortir le chéquier pour s’attacher les services du Néerlandais.

Lors de ce mercato estival, le PSG aurait déjà établi sa stratégie pour son recrutement. Le club de la capitale aurait déjà identifié les postes à renforcer en priorité en vue de la saison prochaine. La formation parisienne aimerait donc recruter trois nouveaux milieux de terrain pour refonder - à l’exception de Marco Verratti - entièrement son entrejeu. Dans cette optique, Luis Campos scruterait attentivement le marché des transferts à la recherche des bonnes options. Plusieurs joueurs ont été liés au PSG dont Frenkie de Jong. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Néerlandais pourrait être poussé vers la sortie par le FC Barcelone au vu de sa cote très intéressante sur le marché. Néanmoins, le champion de France ne serait pas le seul à s’intéresser au joueur de 25 ans puisque le Manchester United d’Erik ten Hag lorgnerait également sur lui. Ce vendredi, Fabrizio Romano révélait même que les Red Devils étaient passés à l’action avec une offre de 70M€ au total (60M€ fixe + 10M€ de bonus). Mais finalement, il n’en serait rien.

Mercato - PSG : Le Barça prépare un mauvais coup pour Frenkie De Jong ! https://t.co/JmTb1BkDLo pic.twitter.com/M11T3fXKWy — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Aucune offre pour De Jong pour le moment