Mercato - OM : Ce pacte qui pourrait relancer totalement l'avenir de Milik

Publié le 9 juin 2022 à 18h00 par Dan Marciano

Questionné à de nombreuses reprises sur son avenir à l'OM, Arkadiusz Milik n'a pas caché son envie de disputer la Ligue des champions avec le club marseillais la saison prochaine. Mais l'international polonais aurait un gentlemen's agreement avec Pablo Longoria, qui lui permettrait de quitter la Ligue 1 en cas d'une offre de 11M€ transmise par un cador européen.

Le traitement d'Arkadiusz Milik a été l'un des dossiers sensibles de Pablo Longoria cette saison. Trop souvent mis de côté par son entraîneur cette saison, l'international polonais n'a pas caché son agacement, et même par moment sa colère. Il y a quelques semaines, le président de l'OM aurait discuté avec Jorge Sampaoli de ce sujet. Même s'il n'est pas fan de ce type de profil, le technicien argentin a fait un geste en le titularisant lors des ultimes journées de championnat. Le moins que l'on puisse dire c'est que Milik ne s'est pas montré à son avantage. Trop discret sur le terrain, l'attaquant n'a pas fait l'unanimité en cette fin de saison et n'a certainement pas donné raison à son président. Mais l'ancienne star du Napoli affiche un souhait clair, malgré sa situation. Pour lui, il n'est pas question d'aller voir ailleurs lors du prochain marché des transferts. « Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore » a-t-il confié il y a quelques jours dans un entretien à La Provence .

Un départ en cas d'offre à 11M€ ?

Selon son entourage, il serait très heureux à Marseille et aimerait disputer la Ligue des champions la saison prochaine avec l'OM. Mais comme annoncé par Foot Mercato , rien n'est gravé dans le marbre. Et pour cause, Arkadiusz Milik aurait un accord informel avec sa direction. Les deux parties pourraient mettre fin à leur aventure commune, si un cador européen transmet une proposition de 11M€ à l'OM. En concluant ce type d'accord, l'international polonais espérait sûrement recevoir une offre de la Juventus, l'une des équipes qui le fait rêver. Toutefois, à en croire le média, la Vieille Dame n'envisagerait pas de recruter l'avant-centre cet été.

Nantes et la Fiorentina sur Milik, mais...