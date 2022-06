Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle recrue prend position pour Eden Hazard

Publié le 9 juin 2022 à 16h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Real Madrid, Eden Hazard a fait clairement savoir qu'il ne voulait pas partir lors du mercato estival. Alors qu'il vient de signer en faveur du club merengue, Antonio Rüdiger a pris position pour l'avenir de son ancien coéquipier du côté de Chelsea. Et comme l'a confié le défenseur allemand, il veut voir Eden Hazard casser la baraque avec le Real Madrid la saison prochaine.

Depuis sa signature au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard n'est pas du tout dans son assiette. Transférée de Chelsea, la star belge n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau depuis son arrivée à la Maison-Blanche . La faute à des blessures à répétition. Et alors qu'il a perdu de sa superbe ces dernières saisons, Eden Hazard a vu son avenir au Real Madrid être remis en question à plusieurs reprises. Malgré tout, l'ancien de Chelsea veut rester au Santiago Bernabeu cet été et continuer à se battre pour retrouver son meilleur niveau, comme il l'a confié dernièrement aux supporters du club merengue. « Madridistas, je suis ici depuis trois ans et j'ai connu de nombreuses blessures et beaucoup de choses... Mais l'année prochaine, je vais tout donner pour vous », a déclaré Eden Hazard lors des festivités du 14ème sacre du Real Madrid en Ligue des Champions. Ancien coéquipier du Belge à Chelsea, Antonio Rüdiger le retrouve à la Maison-Blanche . Et lors d'un entretien accordé à Marca , le défenseur allemand a fait passer un message clair sur l'avenir d'Eden Hazard.

🔥🅰️ @hazardeden10 🔥🅰️ 🇧🇪 6-1 🇵🇱📍 #NationsLeague pic.twitter.com/g3q5i30Njs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2022

«J'espère que les fans de Madrid pourront voir le Hazard avec lequel j'ai joué»