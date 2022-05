Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce d'Eden Hazard sur son avenir !

Publié le 31 mai 2022 à 21h15 par Amadou Diawara

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard vit un véritable calvaire à cause de ses blessures à répétition. Une situation qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises. Alors qu'il défend toujours les couleurs du Real Madrid, Eden Hazard a tenu à faire passer un message clair sur son avenir.

Lors de l'été 2019, le Real Madrid a réussi à faire plier Chelsea pour Eden Hazard. Après plusieurs tentatives, le club merengue est parvenu à s'offrir les services de la star belge grâce à une offre avoisinant les 115M€. Toutefois, le transfert d'Eden Hazard est loin d'être rentabilisé aujourd'hui. Fortement handicapé par les pépins physiques, l'ancienne star de Chelsea n'a jamais réussi à évoluer à son plus haut niveau au Real Madrid. A tel point que Florentino Pérez aurait essayé de le vendre lors des dernières fenêtres de transferts, sans succès. Alors que son avenir pourrait être remis en question cet été, Eden Hazard - qui est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le Real Madrid - s'est livré sur son avenir ce mardi lors d'une conférence de presse avec la sélection belge.

🇧🇪🤝 ¡Nuestros belgas!#CHAMP14NS pic.twitter.com/P23aP5GVZ6 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 30, 2022

«Il reste encore deux années et tout indique qu'elles seront meilleures»