Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’anecdote révélatrice sur l’avenir de Zidane !

Publié le 31 mai 2022 à 21h10 par La rédaction

Avec le départ annoncé de Mauricio Pochettino, le PSG est en quête d’un nouvel entraîneur. Et la priorité est aujourd’hui connue de tous : Zinedine Zidane. Après un an sans club, l’ancien du Real Madrid s’apprête à faire son retour. Direction le PSG ? Sur RMC, Jean-Michel Larqué a livré une anecdote loin d’être anodine autour de l’avenir de Zinedine Zidane. Analyse.

Au micro de RMC Sport , Jean-Michel Larqué a livré un témoignage autour de la présence de Zinedine Zidane à Roland-Garros, que certains médias ont associé avec une signature imminente au Paris Saint-Germain : « J’ai déjeuné à côté de Zizou. Le paradoxe, on en a rigolé, c’est qu’il y avait à la table à côté le directeur général du PSG Jean-Claude Blanc. Tout le monde s’est donné à cœur joie de faire le rapprochement entre le Paris Saint-Germain et Zizou. Je vous rassure ou je ne vous rassure pas, je ne sais pas dans quel état vous êtes, il n’a pas été question de football et de transfert. Au risque de vous décevoir, ou alors ça m’a échappé. J’ai eu le sentiment qu’on était très très loin du football. Il était là pour Roland-Garros et pour la finale. Il n’était pas là pour un transfert ou pour reprendre du service. Le PSG ? Bien sûr que je lui ai posé la question. Il m’a dit que c’est une question hors-sujet ».

Zidane est à Roland-Garros !Il est actuellement sur le Suzanne-Lenglen devant le match de Rafael Nadal 🎾#RolandGarros pic.twitter.com/kDmSk8wXcA — Tennis Inside (@TennisInside_) May 27, 2022

S’il se montre à Roland-Garros…