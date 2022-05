Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin veut boucler un retour inattendu pour Batlles !

Publié le 31 mai 2022 à 22h10 par Amadou Diawara

Alors que l'ASSE évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, Loïc Perrin souhaiterait remplacer Pascal Dupraz par Laurent Batlles. De surcroit, le coordinateur sportif des Verts voudrait boucler un autre retour XXL, celui de Jérémy Clément. En effet, Loïc Perrin souhaiterait rapatrier ce dernier et pourrait lui proposer le rôle d'entraineur adjoint.

Défait au tirs-aux-buts lors du match retour des barrages de la Ligue 1 face à l'AJ Auxerre, l'ASSE est reléguée à l'échelon inférieur. Pour retrouver l'élite au plus vite, les Verts seraient en quête de leur nouvel entraineur. En effet, la direction du club stéphanois ne compterait pas poursuivre avec Pascal Dupraz, qui sera en fin de contrat le 30 juin, et aimerait miser en priorité sur Laurent Batlles pour sa succession. Et il semblerait que Loïc Perrin ait déjà déniché le futur entraineur adjoint de ce dernier.

Communiqué des actionnaires. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2022

Loïc Perrin veut rapatrier Jérémy Clément