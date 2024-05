PSG : Une condition surprenante annoncée pour ce gros transfert !

Benjamin Labrousse

Depuis le mois de février et l’annonce interne du départ de Kylian Mbappé, le PSG évalue ses options pour cet été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un milieu de terrain est attendu dans la capitale. Si Paris apprécie notamment Bruno Guimaraes (Newcastle), c’est aussi le cas d’Arsenal, qui aurait cependant fixé une condition bien précise pour déclencher son transfert. Explication.

Le PSG à l’assaut d’un milieu de terrain. Le 1er avril dernier, nous vous révélions en exclusivité que le recrutement d’un élément supplémentaire dans l’entrejeu serait une priorité pour le club de la capitale cet été. Pour les Parisiens, le nom de Bruno Guimaraes est revenu avec insistance. Le milieu de terrain brésilien rayonne sous les couleurs de Newcastle, et dispose d’une clause libératoire de 115M€ qui pourrait faciliter l’opération.

Arsenal prêt à jouer un mauvais tour au PSG pour Bruno Guimaraes ?

Ce vendredi, David Ornstein a apporté de nouveaux éléments dans ce dossier menant au joueur de 26 ans. Ce dernier a notamment révélé qu’Arsenal appréciait beaucoup le joueur : « Arsenal aime beaucoup Bruno comme option s'ils doivent recruter un numéro 6. Il peut également évoluer au poste de numéro 8, mais Newcastle, Arsenal et d'autres le considèrent comme un numéro 6. Arsenal s'intéresse également depuis longtemps à Martin Zubimendi (Real Sociedad) pour ce poste et il ne fait aucun doute que d'autres candidats figureront sur leur liste » , a ainsi confié le journaliste pour The Athletic .

« Il se peut qu'ils se concentrent plutôt sur un numéro 8 »