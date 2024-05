Transferts : Un buteur sur le point d’échapper au PSG ?

Thomas Bourseau

Du côté du PSG, on préparerait la vie sans Kylian Mbappé et divers attaquants seraient à l’étude chez les hauts dirigeants du club. Ce serait notamment le cas d’Alexander Isak. Cependant, le buteur suédois de Newcastle pourrait filer entre les doigts du Paris Saint-Germain à cause d’Arsenal si l’on en croit les échos de la presse outre-Manche.

La fenêtre estivale des transferts s’annonce particulièrement chaude au PSG. Et pour cause, le meilleur buteur de son histoire va mettre les voiles vers le Real Madrid, à savoir Kylian Mbappé. Afin de remplacer sa star, le Paris Saint-Germain cherche bien évidemment un attaquant latéral, ainsi qu’un milieu axial et défenseur central comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier.

Arsenal plante le décor pour Alexander Isak

90min a récemment fait état d’un intérêt du PSG pour Alexander Isak, serial buteur de Newcastle seulement âgé 24 ans. Après Zlatan Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain pourrait-il mettre la main sur un nouvel attaquant suédois ? D’après les informations du média anglais The Independent , l’affaire s’annoncerait plus que corsée à ce jour. La cause ? La détermination de Mikel Arteta de l’attirer à Arsenal. L’entraîneur des Gunners aurait arrêté son choix sur Isak pour faire passer un nouveau palier au club londonien la saison prochaine.

Newcastle contrait de vendre ?